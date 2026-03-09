Frosinone, Cristofari scuote il Pd: “Subito il congresso cittadino, il circolo non può restare fermo”

Il circolo del Partito Democratico del capoluogo deve tornare a essere operativo. A sostenerlo con forza è il consigliere comunale Fabrizio Cristofari, che interviene nel dibattito interno al partito sollecitando una rapida ripartenza dell’organizzazione cittadina.«Il circolo Pd del capoluogo è fermo da troppo tempo e non possiamo più permetterci di perdere ulteriori mesi preziosi», afferma Cristofari, sottolineando la necessità di riattivare il confronto politico e organizzativo in vista delle prossime sfide amministrative.

Un primo segnale in questa direzione arriva dalla convocazione del direttivo del circolo di Frosinone da parte del segretario provinciale del Partito Democratico, Achille Migliorelli. «È un passaggio importante e necessario – prosegue Cristofari –. Bene quindi affrontare subito il congresso cittadino, per rimettere in moto l’organizzazione e ridare slancio all’azione politica del Partito Democratico a Frosinone». Il consigliere comunale, profondo conoscitore del territorio, guarda già al futuro prossimo della città. Tra circa un anno, infatti, Frosinone tornerà al voto per il rinnovo dell’amministrazione comunale, una scadenza che impone al Pd di presentarsi con una struttura solida e una linea politica definita.

«Tra un anno la città tornerà al voto e il Pd deve farsi trovare pronto, con una linea chiara e una presenza forte sul territorio – conclude Cristofari –. Le prossime elezioni comunali rappresentano un importante banco di prova attraverso cui vogliamo tornare al governo della città. Per questo è giusto accelerare e restituire al circolo del capoluogo il ruolo che gli spetta». Il dibattito interno al Pd di Frosinone entra così nel vivo, con il congresso cittadino che potrebbe rappresentare il punto di partenza per rilanciare l’azione politica del partito in vista delle prossime elezioni amministrative.

