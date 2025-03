Frosinone, crisi politica senza fine: nuovi equilibri nel centrodestra

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

A Frosinone la politica locale è in fermento. L’assessore Valentina Sementilli e il consigliere Christian Alviani, entrambi eletti nella lista Ottaviani, hanno ufficialmente chiesto di aderire al gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. La loro decisione, spiegano in una nota, arriva dopo una lunga riflessione ed è motivata dalla vicinanza agli ideali di Giorgia Meloni e alla linea amministrativa portata avanti dagli esponenti locali del partito.

Il nodo politico: tensioni nella maggioranza

Se la richiesta di adesione venisse accolta, Fratelli d’Italia salirebbe a sei consiglieri in Aula, consolidando il suo peso politico. Ma il passaggio di Sementilli e Alviani rischia di alterare i già fragili equilibri della maggioranza. La lista Ottaviani, che perderebbe un consigliere e un assessore, ha subito alzato le barricate. L’ex sindaco Nicola Ottaviani ha ribadito al primo cittadino Riccardo Mastrangeli che gli assetti di governo non devono essere modificati, rivendicando la conferma di due assessori per la civica.

Lo scontro Ottaviani-Tagliaferri

La tensione è esplosa in un duro scontro telefonico tra Ottaviani e Fabio Tagliaferri, referente politico di Fratelli d’Italia a Frosinone. Da tempo si vociferava di un possibile passaggio di Alviani, ma ora che la richiesta è stata formalizzata, il confronto si fa acceso. Il dossier è ora sul tavolo delle segreterie provinciali e regionali del partito, con il presidente provinciale Massimo Ruspandini e il coordinatore regionale Paolo Trancassini chiamati a decidere.

Maggioranza in bilico?

Tutto ciò avviene in un momento particolarmente delicato per il centrodestra frusinate. Solo pochi giorni fa è stato ricucito lo strappo tra Mastrangeli e Fratelli d’Italia sulla questione del finanziamento per lo stadio del Nuoto. Ora, un nuovo fronte si apre, con la coalizione costretta a gestire equilibri sempre più complessi.

Cosa succederà ora? La maggioranza riuscirà a trovare un nuovo assetto o il braccio di ferro tra le forze politiche continuerà a infiammare il dibattito?