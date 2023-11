Frosinone, cresce l’attesa per “Sotto un cielo di luci”

Cresce l’attesa per “Sotto un cielo di luci”, il concerto di Alma Manera, la regina del liric-pop, nella Chiesa della Sacra Famiglia di Frosinone, alle 19 di sabato 25 novembre. “Questo evento speciale si inserisce nell’anno Ormisdiano, commemorando i 1500 anni dalla morte di Sant’Ormisda, compatrono di Frosinone con Silverio, due figure di pace e riconciliazione, valori di cui abbiamo bisogno specie in questi tempi difficili – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Il 25 novembre è anche la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: Alma Manera è da sempre impegnata a sostenere attività di sensibilizzazione su questo tema. La magica atmosfera della Chiesa della Sacra Famiglia farà da cornice a un concerto indimenticabile che mescolerà arte, cultura e tradizione – ha concluso Mastrangeli – Un concerto che andrà oltre la musica, un evento da ricordare”.

Al pianoforte: Barbara Cattabiani. Musiche: Puccini, Mascagni, Idelsohn, Camille Saint-Saëns, Gounod, Gershwin, Porter, Morricone, Ortolani, Cipriani, Liotta. Testi: Alma Manera e Maria Pia Liotta. Regia: Maria Pia Liotta.

Alma Manera inizia la sua formazione nel distretto dei teatri a Broadway (NY). Ha collaborato con radio e televisioni private come conduttrice e autrice di trasmissioni musicali. Soprano, attrice, performer eclettica, canta, balla e recita. Possiede una voce particolare e duttile, che le permette di esprimersi in più generi musicali con differenti registri vocali, con un vastissimo repertorio musicale. Intensa la sua attività teatrale e concertistica, in Italia e all’estero. Fin da giovanissima unisce alla sua attività nel mondo artistico e della comunicazione un intenso impegno sociale.

Da sempre impegnata nelle attività di terzo settore e nel sociale, è infatti madrina, socia e sostenitrice di numerose associazioni legate al mondo della solidarietà, con attività di sostegno agli ammalati, ai soggetti più fragili in difficoltà e alle persone vittime di dipendenza. È inoltre presidente onorario di Bon’t Worry, che si occupa di tutelare chi è vittima di violenza.

COMUNICATO STAMPA