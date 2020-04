Frosinone – Covid-19: nasce l’iniziativa ‘Provincia solidale’: contributo straordinario di 20.000 euro e buoni pasto del personale in smart working in un conto dedicato per l’emergenza

Continua e si arricchisce di una nuova e più importante iniziativa l’azione messa in campo dall’Amministrazione provinciale di Frosinone, guidata dal presidente Antonio Pompeo, per fronteggiare l’emergenza Covid-19 che, oltre al primo e più diretto risvolto sanitario, sta mettendo a dura prova l’intero tessuto economico e sociale del territorio.

Dopo la donazione per l’acquisto dei ventilatori polmonari e quella di cellulari per i pazienti dell’ospedale ‘Fabrizio Spaziani’, la Provincia ha pensato a un’azione per sostenere le famiglie in forte disagio economico attraverso il progetto ‘Provincia Solidale’.

Si tratta di un Fondo di Solidarietà Provinciale, con conto corrente dedicato, nel quale far confluire donazioni di chiunque voglia sostenere il progetto. Le donazioni saranno poi devolute alle Caritas provinciali per l’acquisto e il reperimento di beni di prima necessità e alimentari per le famiglie indigenti o in temporanea difficoltà.

Come prima azione, la stessa Provincia destina al fondo un contributo straordinario di 20.000 euro, al quale si sommano anche i buoni pasto non erogati nel periodo di prestazione lavorativa in smart working.

Chiunque intenda effettuare una donazione al Fondo di solidarietà può farlo attraverso il conto corrente dedicato numero 001049401258 – Intestazione: Provincia di Frosinone – Emergenza Covid19 e coordinate Iban:IT77P0760114800001049401258.

“L’arma più potente ed efficace – queste le parole del presidente della Provincia, Antonio Pompeo – per contrastare non solo un’emergenza sanitaria senza precedenti, come quella del Covid-19, ma anche quella socio-economica che vede tantissime famiglie in forti difficoltà e situazioni di estremo disagio, è senza alcun dubbio un fronte comune e immediatamente operativo di istituzioni, associazioni ed enti territoriali.

La drammatica situazione in cui da settimane stiamo vivendo – continua Pompeo – ci insegna che, solo attraverso la collaborazione e l’unione delle forze, possiamo davvero fermare un nemico pericoloso che ha già fatto troppe vittime. Con il coinvolgimento diretto di Caritas diocesane – conclude il presidente – la Provincia mette in campo un progetto che mira a contrastare situazioni di emergenza e disagio sull’intero territorio provinciale. Mi preme ringraziare, l’intero Consiglio provinciale che ha condiviso questa progettualità e tutto il personale dell’Ente che, anche e, soprattutto in questa occasione, sta dando dimostrazione di attaccamento non solo all’Istituzione ma all’intero territorio per cui quotidianamente lavora“.

