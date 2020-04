Frosinone – COVID 19, Maura (FdI): “Va erogata subito la mobilità in deroga e prolungati i termini per le mobilità in scadenza, famiglie “allo stremo delle forze”

Causa Covid 19 la Regione Lazio ha avviato la cassa integrazione in deroga, a sostegno dei lavoratori e ne sono felice, ma e c’è un ma….. c’è un ennesimo grido di allarme economico e sociale che mi sento di ascoltare e cercare di amplificare per far si che arrivi all’orecchio del presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti e dell’assessore alla regione Lazio Claudio di Bernardino che sono deputati poi a legiferare in questo campo. Si tratta della “firma dell’accordo quadro ed erogazione immediata della mobilità in deroga”, perchè, per se non lo avessero ancora capito, vi sono famiglie “allo stremo delle forze” e che non riescono a mettere sul tavolo un piatto di pasta.Voglio sperare che nonostante il momento critico con conseguente aumento dei disoccupati dovuto al Covid19 chi è delegato a gestire tali situazioni si ricordi che vi sono anche queste famiglie da sostenere che vivono peraltro tale situazione ormai dal lontano 2017.Si dice che entro il 15 aprile verrà corrisposta la casse integrazioni straordinaria Coronavirus, vorrei augurarmi che anche a questa categoria di disoccupati venga erogato il dovuto!.Voglio sperare inoltre che visto lo stato di crisi economica che stiamo vivendo e che non verrà risolto dall’oggi al domani, venga altresì prorogata il temine delle mobilità in deroga che stanno scadendo, poiché come si può ben immaginare, coloro che non sono riusciti a trovare un lavoro fino al mese scorso molto difficilmente lo troveranno nei prossimi mesi.

