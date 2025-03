Frosinone, costituito il Comitato Tecnico Artistico Culturale

Su proposta dell’assessore alla cultura e alle pari opportunità, Simona Geralico, è stato costituito il Comitato Tecnico Artistico Culturale per supportare lo sviluppo delle politiche culturali, con nuove modalità di accesso alle attività organizzate dall’Amministrazione presso la Villa Comunale.

“Nell’ambito di tale decisione – ha dichiarato l’assessore Geralico – l’Amministrazione ha considerato opportuno avvalersi di un organismo di natura tecnica artistico – culturale con funzione consultiva, composto da personalità scelte per riconosciuta professionalità e competenza, per sostenere le politiche comunali di sviluppo in specifici ambiti culturali: arti visive, musica, letteratura, teatro”. Il ruolo svolto dal comitato è consultivo, di studio e approfondimento nell’ambito dei servizi culturali. “L’obiettivo – ha proseguito l’assessore Geralico – è attuare la promozione del territorio attraverso l’arte, potenziare e arricchire l’offerta dei servizi, gestire l’offerta culturale sia in maniera diretta sia attraverso la collaborazione con altri soggetti istituzionali e privati”.

In particolare, il comitato sarà di supporto, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale delle attività organizzate dall’Amministrazione presso la Villa Comunale; potrà essere interpellato in forma consultiva riguardo le proposte di attività e iniziative presentate all’Amministrazione di utilizzo della Villa Comunale; coadiuverà l’Amministrazione nella pianificazione e organizzazione di mostre e cicli di mostre, laboratori e seminari, convegni e attività di ricerca; supporterà l’Amministrazione nella definizione delle tematiche e nel monitoraggio dei lavori, collaborando alla comunicazione e alla promozione.

I componenti del comitato sono: Martina Bocconi (docente di storia dell’arte e curatrice); Simone Ignagni (scrittore, regista di teatro e insegnante di recitazione); Katia Sacchetti (docente di musica e direzione artistica musicale), per le riconosciute competenze e formazione negli ambiti di riferimento. Per la nomina in questione non sono previsti compensi a nessun titolo.