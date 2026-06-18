Frosinone, costituito il 66° Stormo: Quadrini alla cerimonia all’aeroporto “Moscardini”

Quadrini ha preso parte all’importante appuntamento istituzionale su invito del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale Antonio Conserva, che ha presieduto la cerimonia, momento significativo per il futuro dello scalo militare frusinate e per l’innovazione tecnologica della Forza Armata.

“È per me un grande piacere incontrare nuovamente il Generale Antonio Conserva – dichiara Gianluca Quadrini – che ebbi già l’onore di incontrare l’8 luglio dello scorso anno, poco dopo il suo insediamento alla guida dell’Aeronautica Militare. In quell’occasione mi recai da lui per avere rassicurazioni sul futuro dell’Aeroporto Militare di Frosinone, una realtà strategica per il nostro territorio e per l’intera provincia.”

“Già allora – prosegue Quadrini – il Generale mi illustrò le prospettive di valorizzazione dello scalo, anticipando un progetto che oggi trova concreta realizzazione con la costituzione del 66° Stormo e della Scuola di Volo dedicata agli Aeromobili a Pilotaggio Remoto. Per questo desidero rivolgergli un sincero ringraziamento per aver mantenuto gli impegni assunti e per aver creduto nelle potenzialità della struttura di Frosinone.”

“Quella di oggi – conclude Quadrini – rappresenta una giornata storica per il nostro territorio. La nascita del 66° Stormo conferma il ruolo centrale dell’aeroporto ‘Girolamo Moscardini’ nell’ambito dell’Aeronautica Militare e apre nuove prospettive di sviluppo, innovazione e prestigio per Frosinone. Rivolgo il mio plauso al Generale Conserva e a tutta l’Aeronautica Militare per questo importante traguardo.”