Frosinone, corso Lazio: chiusura cantiere e inaugurazione nuove infrastrutture

Chiusura del cantiere di Corso Lazio e inaugurazione delle nuove infrastrutture a servizio del quartiere alla presenza del Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli. All’iniziativa hanno partecipato il vicesindaco Antonio Scaccia, gli assessori Angelo Retrosi, Rossella Testa, Simona Geralico, Alessia Turriziani, Laura Vicano e i consiglieri Francesca Campagiorni, Andrea Turriziani, Corrado Renzi, Francesca Chiappini, Sergio Verrelli, Marco Sordi e Franco Carfagna. Presenti anche il comandante della Polizia locale Dino Padovani e docenti e alunni della “Giovanni XXIII”.

“Il quartiere Scalo è un’area strategica per la nostra amministrazione, su cui stiamo investendo con determinazione e visione – ha dichiarato il Sindaco Mastrangeli – L’intero quartiere è protagonista di un’imponente opera di riqualificazione urbanistica e ambientale: un investimento di oltre 30 milioni di euro, frutto della sinergia tra il Comune di Frosinone e Rete Ferroviaria Italiana, che trasformerà completamente la stazione ferroviaria e l’intero tessuto urbano circostante.

Anche su Corso Lazio la riqualificazione urbanistica e ambientale si è svolta secondo i tempi previsti, con il miglioramento della sicurezza stradale e delle piste ciclabili e il completamento del verde pubblico, mediante la realizzazione del nuovo parco, pensato e realizzato con un obiettivo chiaro e ambizioso: restituire ai cittadini un’area accogliente, inclusiva, segno concreto della nostra attenzione al benessere collettivo.

Dove prima c’era un’area incolta e inutilizzata, oggi sorge uno spazio curato e multifunzionale, con percorsi pedonali nel verde, accessibili a tutti, senza barriere. Abbiamo piantumato cinquanta nuovi alberi, che col passare delle stagioni doneranno colori e vita al paesaggio: filari di lecci, macchie fiorite di alberi di Giuda, aceri, siepi di alloro a delineare gli spazi.

Ma la nostra visione non si è fermata qui. L’area intorno al parco è stata completamente riqualificata, con percorsi dedicati alla mobilità sostenibile, un moderno impianto di illuminazione e un parcheggio di circa 50 posti auto per garantire una fruizione ottimale. Senza contare che l’asilo di corso Lazio è un fiore all’occhiello per l’intera città. Per me, questo momento ha un valore speciale. Nel 1990, quando ero presidente della

Circoscrizione Scalo, ho visto nascere e crescere questo quartiere. È un’emozione profonda: è come se un pezzo di storia si legasse alla mia esperienza e alla visione dell’intera amministrazione, a beneficio della nostra comunità”.