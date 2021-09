Frosinone, corso Lazio: aggiornamento del progetto della scuola

L’amministrazione Ottaviani, mediante il settore servizi tecnici, coordinato da Fabio Tagliaferri, ha attivato la procedura di gara per l’affidamento dell’incarico professionale per l’aggiornamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva e direzione dei lavori inerenti alla realizzazione della scuola elementare in Corso Lazio.La procedura negoziata avverrà previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite appositi elenchi, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La prestazione in oggetto prevede un importo complessivo di € 269.776,52.

comunicato stampa