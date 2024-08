Frosinone, corsia BRT via Marittima: posa asfalto e step successivi secondo cronoprogramma

Proseguono le lavorazioni su via Marittima per la realizzazione della corsia del Bus Rapid Transit, il bus elettrico a corsia dedicata. In questi giorni, si è reso necessario un intervento correttivo sul manto stradale oggetto delle operazioni, prontamente eseguito dalla ditta incaricata. Ovviamente, trattandosi di un cantiere aperto di un’opera non ancora collaudata e non consegnata all’amministrazione, tale intervento sarà a carico della ditta stessa, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

“La situazione localizzata che si è verificata sul tratto di via Marittima – spiegano dagli uffici comunali – si è creata in quanto è stato posato un nuovo tratto di asfalto su uno strato vecchio già ammalorato, che presentava delle criticità non visibili in superficie. Si è così instaurato il cosiddetto meccanismo del ‘reflective cracking’, che consiste nella propagazione delle fessure dell’asfalto vecchio all’asfalto nuovo, ossia dal basso verso l’alto”. Il personale specializzato della ditta sta attualmente portando a termine, con la supervisione del settore comunale coordinato dal vicesindaco Antonio Scaccia, i vari step nel rispetto del cronoprogramma dell’opera.

Questa tranche di intervento per la realizzazione della corsia del Brt, che l’amministrazione ha voluto effettuare in questo periodo per arrecare meno disagi possibili alla cittadinanza, prevede la realizzazione delle platee di fondazione delle pensiline delle fermate (Parco Matusa, Piazzale Kennedy, Parco de la Fontaine e Piazza Pertini), oltre al completamento delle bordure delle fermate e relativi sottoservizi; seguirà il completamento superficiale delle fermate con relativa pavimentazione.

