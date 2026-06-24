Frosinone, corsa alla Presidenza del Consiglio: la maggioranza cerca il nome giusto

A Frosinone si entra nella fase decisiva per l’elezione del nuovo Presidente del Consiglio comunale. Dopo settimane di confronti e trattative all’interno della maggioranza, il dibattito politico si concentra ora sulla ricerca di una figura in grado di ottenere il consenso necessario per guidare l’assemblea cittadina.

L’elezione richiederà una maggioranza qualificata nelle prime votazioni, un passaggio che rende particolarmente delicato l’equilibrio tra le diverse anime della coalizione. Proprio per questo motivo, nelle ultime ore si sono intensificati i colloqui tra partiti e gruppi consiliari per individuare una candidatura condivisa.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza figurano quelli di esponenti di esperienza e peso politico all’interno della maggioranza. L’obiettivo è evitare divisioni e arrivare a una soluzione che possa garantire stabilità istituzionale e continuità amministrativa.

La scelta del Presidente del Consiglio rappresenta infatti un passaggio strategico per il futuro dell’amministrazione comunale. Non si tratta soltanto di assegnare una carica istituzionale, ma di individuare una figura capace di garantire equilibrio nei lavori dell’aula e di favorire il dialogo tra le diverse componenti politiche.

Le prossime ore saranno decisive per comprendere se la coalizione riuscirà a convergere su un unico candidato o se sarà necessario ricorrere a ulteriori mediazioni. Intanto, a Palazzo comunale cresce l’attesa per una votazione che potrebbe influenzare gli assetti politici dei prossimi anni.