Frosinone – “Corredino Sospeso” il progetto di solidarietà del reparto di neonatologia dell’ospedale Spaziani

Al via un progetto di solidarietà sociale rivolto a tutte le famiglie che si trovano ad affrontare la nascita di un bimbo e che necessitano di un sostegno per far fronte a tutti i suoi bisogni.

Si tratta di “Corredino Sospeso”, l’iniziativa del reparto di Neonatologia dell’Ospedale Spaziani di Frosinone che ha come obiettivo la raccolta di abbigliamento per neonati, abiti dismessi (body, tutine, calzini, copertine etc..) che saranno utili , a loro volta, ad altri neonati.

Donare, dunque, ciò che non è più possibile utilizzare, dare una nuova vita ai capi d’abbigliamento e partecipare in maniera concreta alla felicità di una nascita alimentando la solidarietà in un momento difficile come quello attuale che ha accresciuto l’emergenza per numerose famiglie in tutto il territorio.

A chi è rivolto

L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini della provincia di Frosinone e non solo.

Dove consegnare e ricevere gli abiti

Chi vorrà consegnare gli abiti e chi ne avrà bisogno potrà rivolgersi direttamente al personale del reparto di Neonatologia. In alternativa telefonare al numero 0775 1883223 (dal Lunedì al venerdì, ore 8:00 – 14:00) oppure inviare una mail all’indirizzo neonatologia.hfr@aslfrosinone.it.

I capi dovranno essere consegnati già lavati e in busta chiusa.

