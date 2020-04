Frosinone – Coronavirus, Daniele Maura (FdI):”Si intervenga su ACEA per eventuale riduzione della tariffa per consumo idrico”

Richiesta al Presidente della Provincia di Frosinone causa covid19 di intervento verso ACEA per eventuale riduzione della tariffa per consumo idrico

– Su proposta del consigliere provinciale Daniele Maura, politiche di sostegno alle famiglie della nostra provincia, causa virus covid19;

– Considerato che tutti, per diversi motivi e con diverse implicazioni, stiamo vivendo un serio momento di difficoltà e considerato altresì che molte famiglie della nostra provincia sono costrette a vivere in casa a causa delle restrizioni imposte dal governo e dalla regione e pertanto si trovano ad avere maggiori spese di gestione della casa (energia elettrica, gas ed acqua) a fronte però di minori disponibilità economiche

Impegna

1) Il presidente della Provincia anche in qualità di presidente di autorità d’ambito ATO5 o suo delegato, a a chiedere alla società ACEA in quanto gestore della rete idrica una riduzione della tariffa per il consumo idrico fino al termine del periodo in cui c’è obbligo di rimanere in casa.