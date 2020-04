Frosinone, Coronavirus, 33 casi attualmente positivi in città

Sono 33 le persone attualmente positive al Corona virus nella città di Frosinone dall’inizio della pandemia, è quanto si evince dai dati trasmessi dal dipartimento della ASL di Frosinone agli organi preposti. A tal proposito il primo cittadino del capoluogo ciociaro, Nicola Ottaviani, chiede che i sindaci vengano subito messi al corrente dei prossimi soggetti che verranno colpiti dal virus e sulle informazioni riguardanti i soggetti in quarantena, in quanto ciò permetterebbe di gestire al meglio tutta una serie di azioni che riguardano in particolar modo le persone colpite dal Covid – 19. Azioni quali il ritiro diversificato dei rifiuti solidi urbani, la sanificazione dei condomini e delle aree promiscue o l’eventuale consegna presso le abitazioni dei farmaci e dei beni di prima necessità. Tutto ciò è infatti possibile, dopo le disposizioni emanate il 16 marzo dal segretario generale della regione Lazio e dal capo della protezione civile, Angelo Borrelli. Quindi di settimana in settimana, sarà lo stesso sindaco ad essere messo a conoscenza del numero dei nuovi contagiati e sulle misure da adottare. In questa maniera l’Amministrazione comunale diffonderà ogni settimana il nuovo numero di positivi, con la viva speranza che questo numero si riduca sempre di più nei giorni e nelle settimane successive.

S.M.

