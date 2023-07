Frosinone, convocato comitato sicurezza. Implementati i servizi di controllo del territorio

Su richiesta del Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli è stato convocato, oggi, il tavolo in Prefettura per la sicurezza pubblica.

“Desidero rivolgere il mio più sentito ringraziamento al Prefetto Liguori per aver prontamente raccolto il mio appello – ha dichiarato il Sindaco Mastrangeli – Grazie anche al Questore, a Carabinieri e Guardia di Finanza, oltre che alla Polizia locale di Frosinone, per aver partecipato a questo importante momento di confronto tra istituzioni e forze di sicurezza. L’obiettivo è quello di potenziare il controllo del territorio, restando sempre al fianco dei cittadini su tutte le tematiche che hanno conseguenze sulla coesione sociale dell’intera comunità. Dall’incontro odierno è emersa la volontà, da parte di tutte le forze in campo, di implementare i servizi di prevenzione e repressione di tutti quegli eventi che incidono sulla sicurezza urbana e che destano comprensibile preoccupazione in cittadini e commercianti. Ho manifestato, nel corso dell’incontro, la necessità di ‘attenzionare’ ancora di più il centro storico e il quartiere Scalo, interpretando, così, le richieste arrivate, a più riprese, da cittadini ed esercenti. Per questo motivo – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – saranno potenziate le attività, già in essere, comprese nel protocollo di intesa siglato con gli istituti di vigilanza privata per il controllo del territorio e, nello stesso tempo, sarà incrementata la presenza della polizia locale – che effettua, già, un orario di servizio più ampio nel centro storico in occasione delle Terrazze del Belvedere – anche nella zona dello Scalo”.

