FROSINONE, CONVEGNO SULLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, CIACCIARELLI: PREVENZIONE E FORMAZIONE AL CENTRO DELL’AZIONE REGIONALE.

“Grazie all’iniziativa ed alla sempre attenta collaborazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, abbiamo tenuto un importante incontro sul tema della prevenzione al dissesto idrogeologico.
Davanti alla forte vulnerabilità del nostro territorio, come Regione Lazio stiamo investendo con decisione sulla prevenzione, anche attraverso percorsi formativi dedicati e campagne mirate, tra cui quelle contro gli incendi boschivi, che rappresentano una delle principali cause di fenomeni connessi al rischio idrogeologico.
Con l’intento di rafforzare la formazione anche su tale aspetto, stiamo provvedendo a regolamentare la Scuola di Alta Formazione della Protezione Civile, così da garantirne, dopo oltre 12 anni dalla propria istituzione per legge, una concreta entrata in funzione.
L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione e rafforzamento delle competenze, con l’obiettivo di costruire un sistema sempre più efficace di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico.
Ringrazio per la preziosa partecipazione il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, Ing. Mauro Annarelli, la Presidente dei Geologi del Lazio, Dott.ssa Simonetta Ceraudo, l’Assessore regionale Manuela Rinaldi, il Direttore regionale Luca Marta, oltre a numerosi tecnici e operatori.”
Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio.