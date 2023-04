Frosinone – Convegno “Sport, tra tradizione e cultura”

Sport, tra tradizione e cultura” è il titolo dell’interessante convegno che si è svolto venerdì 31 Marzo 2023, nella sala conferenze della BPC, promosso dalla polisportiva Eagles Frosinone con il patrocinio della Banca Popolare del Cassinate e degli enti comunali e provinciali.

Tra i relatori intervenuti il Direttore Generale della BPC Roberto Caramanica , il prof Marco Valeri Università Niccolò Cusano, il dott.Arcangelo Iori Presidente del’Eagles Frosinone, la dott.ssa Lucilla Gatta Biologa Nutrizionista, Filippo Tiberia membro della Direzione Nazionale AICS.

Moderatrice dell’evento Claudia Angelisanti

All’iniziativa hanno partecipato numerose persone; per l’amministrazione comunale di Frosinone , il dott Riccardo Mastrangeli Sindaco di Frosinone e l’assessore delegato allo sport l’avv. Francesco Pallone.

Gli organizzatori si dicono soddisfatti del risultato raggiunto e aggiungono

– ” Ringraziamo tutti coloro i quali hanno permesso la realizzazione di tale evento, un particolare ringraziamento all Banca popolare del Cassinate, all’amministrazione comunale e provinciale, per la sensibilità e disponibilità.

Tale incontro si è rilvelato un momento di confronto e condivisione sull’importanza dello SPORT applicato a diversi settori , un modo coinvolgente e congruo per ripartire ed esaltare le realtà presenti nel nostro territorio, sottolineando l’importanza delle tradizioni e della cultura, due importanti argomentazioni da affiancare allo Sport, da cui partire e su cui investire grazie alla collaborazione tra enti, che si mobilitano per promuovere tali incontri informativi.

Questo è solo l’inizio a seguire, nelle prossime settimane, si terranno ulteriori iniziative che termineranno con un evento conclusivo il 6-7 Maggio 2023.”

COMUNICATO STAMPA