Frosinone – Convegno “I Giovani per la Sicurezza”, Ciacciarelli: fondamentale diffondere tra le nuove generazioni la cultura della prevenzione

“Dopo il successo dell’evento “FormiAmo i Giovani”, organizzato in Regione Lazio in collaborazione con il corpo dei Vigili del Fuoco e dell’Associazione Nazionale Ingegneri Volontari per l’Emergenza, abbiamo ritenuto necessario avviare un’azione di diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza per i più giovani in tutte le province del Lazio, a partire da Frosinone.

Attraverso tale incontro, infatti, abbiamo consentito l’apertura di uno specifico focus sul tema delle azioni da intraprendere in presenza di pericoli, con particolare riguardo alle aree di maggior assembramento, spigando le principali novità introdotte con la Proposta di Legge “Serate Sicure”.

La Proposta di Legge “Strade Sicure”, sottoscritta dall’On. Cartaginese grazie anche alla collaborazione dei giovani della Lega, mira a introdurre, tra le varie misure, un codice regionale di comportamento finalizzato a garantire più tutela nei locali di assembramento.

La realizzazione di questo importante convegno conferma la volontà del nostro partito di garantire l’affermazione di un nuovo modello culturale in materia di sicurezza nelle nuove generazioni, attenuando, così, i numerosi pericoli che, come abbiamo tragicamente visto con quanto accaduto con l’incendio di Crans-Montana, sono sempre dietro l’angolo.

Grazie all’On. Cartaginese per aver sottoscritto questa importante Proposta di Legge ed a tutti i giovani presenti.”

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.