Frosinone – Controllo straordinario del territorio interforze, sequestrata sostanza stupefacente: un denunciato e due segnalazioni

admin
Screenshot_2025-11-24-15-42-59-668_com.facebook.katana-edit
Share on Tumblr

Nel fine settimana appena trascorso, come disposto dal Questore della Provincia di Frosinone, Dott. Stanislao Caruso, la Polizia di Stato unitamente ai militari all’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché agli operatori della Polizia Locale, ha eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio interforze che ha interessato il capoluogo.

Per la Polizia di Stato è stato impiegato personale della Questura ed unità della Squadra Cinofila di Nettuno.

L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e dello spaccio di sostanze stupefacenti e di contrasto all’immigrazione clandestina, è stata svolta nelle aree considerate ad alta densità criminale.

Nel corso dei servizi è stato denunciato, da personale delle Volanti della Questura, un 22enne nato in Camerun in quanto trovato in possesso di 7 dosi di sostanza stupefacente di tipo hashish, per un peso di oltre 5 grammi.

Due giovani italiani invece sono stati segnalati amministrativamente alla competente Prefettura poiché trovati in possesso di stupefacente per uso personale, complessivamente 2,67 grammi.

Altresì è stata sequestrata altra sostanza psicotropa nelle adiacenze di piazzale Sandro Pertini e di piazzale De Mattheis, per un quantitativo rispettivamente di oltre 7 grammi nel primo sito e di 0,70 nel secondo; in questo caso si procede a carico di ignoti.

Inoltre l’Ufficio Immigrazione della Questura ha emesso un ordine di trattenimento, con relativo accompagnamento presso un centro permanenza per i rimpatri, nei confronti di un uomo nato in Georgia.

Ulteriori servizi di controllo straordinario interforze saranno disposti dal Questore nei prossimi giorni, anche in altre realtà della provincia.

Comunicato stampa

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *