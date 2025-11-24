Frosinone – Controllo straordinario del territorio interforze, sequestrata sostanza stupefacente: un denunciato e due segnalazioni

Nel fine settimana appena trascorso, come disposto dal Questore della Provincia di Frosinone, Dott. Stanislao Caruso, la Polizia di Stato unitamente ai militari all’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché agli operatori della Polizia Locale, ha eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio interforze che ha interessato il capoluogo.

Per la Polizia di Stato è stato impiegato personale della Questura ed unità della Squadra Cinofila di Nettuno.

L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e dello spaccio di sostanze stupefacenti e di contrasto all’immigrazione clandestina, è stata svolta nelle aree considerate ad alta densità criminale.

Nel corso dei servizi è stato denunciato, da personale delle Volanti della Questura, un 22enne nato in Camerun in quanto trovato in possesso di 7 dosi di sostanza stupefacente di tipo hashish, per un peso di oltre 5 grammi.

Due giovani italiani invece sono stati segnalati amministrativamente alla competente Prefettura poiché trovati in possesso di stupefacente per uso personale, complessivamente 2,67 grammi.

Altresì è stata sequestrata altra sostanza psicotropa nelle adiacenze di piazzale Sandro Pertini e di piazzale De Mattheis, per un quantitativo rispettivamente di oltre 7 grammi nel primo sito e di 0,70 nel secondo; in questo caso si procede a carico di ignoti.

Inoltre l’Ufficio Immigrazione della Questura ha emesso un ordine di trattenimento, con relativo accompagnamento presso un centro permanenza per i rimpatri, nei confronti di un uomo nato in Georgia.

Ulteriori servizi di controllo straordinario interforze saranno disposti dal Questore nei prossimi giorni, anche in altre realtà della provincia.

Comunicato stampa