Frosinone, controllo straordinario del territorio interforze: recuperata sostanza stupefacente

Nel pomeriggio di ieri, come disposto dal Questore della Provincia di Frosinone, Dott. Stanislao Caruso, La Polizia di Stato unitamente ai Militari all’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, ha eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio interforze che ha interessato il capoluogo e zone limitrofe.

L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria, dello spaccio di sostanze stupefacenti e all’immigrazione clandestina, è stata svolta nelle aree considerate ad alta densità criminale e nelle principali arterie stradali del capoluogo, ed ha coinvolto operatori specializzati della Polizia di Stato della Questura e della Unità Cinofila di Nettuno, dell’Arma dei Carabinieri con un equipaggio anche dei N.A.S. di Latina e della Guardia di Finanza.

Nel corso delle attività sono stati effettuati 4 posti di controllo, tra cui anche lo scalo ferroviario di Frosinone, che hanno consentito di indentificare oltre 130 persone e, un cittadino extracomunitario trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo Hashish, è stato segnalato alla locale Prefettura per la violazione della normativa sugli stupefacenti.

Sempre in zona “Scalo”, è stato rinvenuto e sequestrato un pacchetto di sigarette contenente della sostanza stupefacente del tipo “hashish” .

Un motoveicolo è stato sequestrato per presunta provenienza furtiva poiché, parcheggiato all’interno di un’area di servizio, risultava privo di targa e con telaio alterato.

Inoltre, sono stati predisposti numerosi controlli ad esercizi pubblici, tra cui attività di gioco e scommesse e somministrazione di alimenti e bevande, dai quali sono emerse delle irregolarità sulle norme comportamentali igienico sanitarie.

Ulteriori servizi di controllo straordinario interforze saranno disposti dal Questore nei prossimi giorni, anche in altre realtà della provincia.

FONTE QUESTURA DI FROSINONE