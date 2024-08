Frosinone – Controlli della Polizia Stradale nel fine settimana di Ferragosto: i risultati

Continua incessante l’attività di controllo sulle strade del frusinate da parte della Polizia di Stato.Anche nel fine settimana di Ferragosto, gli agenti della Polizia Stradale di Frosinone nella città di Fiuggi, unitamente al personale della volante del locale Commissariato, hanno controllato circa 100 veicoli, con oltre 200 occupanti.I controlli, effettuati con la collaborazione di una unità medica mobile a bordo del camper appositamente allestito, hanno riguardato il rilevamento della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti/psicotrope o in stato di ebrezza alcoolica.Quattro sono state le patenti di guida ritirate: due nei confronti di altrettanti automobilisti risultati positivi all’assunzione di sostanze stupefacenti, una in quanto il conducente aveva un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge ed un’altra patente perché scaduta di validità.Inoltre nel corso dei controlli è scattato il sequestro per due autovetture e ritirate due carte di circolazione; in totale sono stati decurtati 30 punti.Tre sono stati i soggetti denunciati.

