Frosinone: controlli della Polizia di Stato, una denuncia, due segnalazioni per droga e 27 multe

Proseguono i controlli sul territorio da parte della Polizia di Stato nella provincia di Frosinone, con servizi mirati alla prevenzione dei reati e alla sicurezza stradale.

Nel corso delle attività, gli agenti hanno denunciato un uomo per possesso di segni distintivi contraffatti e porto di armi, a seguito di un controllo che ha consentito di rinvenire materiale riconducibile a segni identificativi non autentici e un’arma detenuta senza le prescritte autorizzazioni.

Durante le verifiche sono inoltre stati segnalati amministrativamente due soggetti alla competente Autorità Prefettizia perché trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, come previsto dalla normativa vigente.

L’attività di controllo ha riguardato anche la sicurezza stradale: gli operatori hanno infatti contestato complessivamente 27 infrazioni al Codice della Strada, nell’ambito di verifiche effettuate su veicoli e conducenti lungo le principali arterie della provincia.

Le operazioni rientrano nei servizi di vigilanza e prevenzione predisposti dalla Questura di Frosinone, finalizzati a garantire maggiore sicurezza sul territorio e a contrastare fenomeni di illegalità diffusa.

Correlati