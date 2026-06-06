Frosinone – Controlli della Polizia di Stato nei confronti di soggetti sottoposti a misure cautelari: 1 denunciato

Personale della Polizia di Stato, a Frosinone, nella giornata di ieri ha denunciato in stato di libertà un uomo residente in questo capoluogo.

In particolare, Agenti della Squadra Volanti, nel corso di servizi finalizzati al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria nei confronti di soggetti sottoposti a misure cautelari, nella notte del 05 giugno scorso, riscontrava l’assenza in casa di un soggetto sottoposto alla detenzione domiciliare.

In particolare, gli operatori effettuavano ben due controlli a distanza di mezz’ora senza riscontrare la presenza dell’uomo in casa nonostante la detenzione domiciliare imponga al destinatario l’obbligo di permanere nel proprio domicilio e di non poter uscire senza una specifica autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.

L’inottemperanza al provvedimento è costata all’uomo una denuncia.