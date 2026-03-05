Frosinone: controlli della Polizia di Stato negli scali ferroviari

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei controlli di specifica competenza della Polizia Ferroviaria, gli Agenti del locale Posto Polfer hanno denunciato in stato di libertà un giovane, residente nella Provincia di Frosinone.

Nello specifico gli Agenti hanno rinvenuto nella disponibilità del soggetto una “noccoliera” o meglio conosciuta come “tirapugni”, considerata un’arma bianca e di cui ne è vietato il porto.

Alla luce di quanto emerso il soggetto dovrà rispondere all’Autorità giudiziaria il porto abusivo di armi.