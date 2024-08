Frosinone – Controlli dei Carabinieri: notificati tre provvedimenti di “Avviso Orale”

I Carabinieri di Frosinone nei giorni scorsi hanno notificato 3 provvedimenti di “Avviso orale” nei confronti di persone residenti nei comuni di Amaseno (FR), Alatri (FR) e Veroli (FR), autori di reiterati comportamenti penalmente rilevanti e per tale motivo ritenuti socialmente pericolosi.Tutti i destinatari dei provvedimenti di prevenzione, emessi dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, erano stati tratti in arresto o denunciati in stato di libertà dai Carabinieri in quanto indagati per episodi delittuosi avvenuti in questa Provincia, e sono soliti associarsi a persone gravate da pregiudizi di polizia ritenute pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.Il provvedimento di prevenzione dell’Avviso Orale è stato notificato ad un soggetto di Veroli con precedenti di polizia per maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, estorsione e violazione al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Ad altro soggetto di Alatri gravato da numerosi precedenti di polizia per furto, furto aggravato, possesso di attrezzi da scasso, simulazione di reato e lesioni personali aggravate. Altro provvedimento è stato notificato ad una persona di Amaseno con numerosi precedenti di polizia per furto, furto aggravato, ricettazione e furto in abitazione.I citati provvedimenti di prevenzione personale, con i quali è stato “intimato” ai soggetti di “tenere una condotta conforme alla Legge”, hanno scopo di infrenare condotte delittuose capaci di turbare anche l’ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.In caso di persistenza in condotte illecite, i contravventori potranno essere proposti per l’applicazione della misura di prevenzione personale più afflittiva della Sorveglianza Speciale, al fine di consentire un maggiore e più stringente controllo da parte della Forze di Polizia, anche con prescrizioni di limitazione alla loro libertà personale di movimento, in particolar modo nelle ore notturne.

