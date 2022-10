Frosinone: Controlli dei Carabinieri: notificati quattro provvedimenti di “Avviso Orale”

I Carabinieri di Frosinone nei giorni scorsi hanno notificato 4 provvedimenti di “Avviso orale” nei confronti di persone residenti nel comune di Frosinone e Ceccano (Fr), autori di reiterati comportamenti penalmente rilevanti e per tale motivo ritenuti socialmente pericolosi.

Tutti i destinatari dei provvedimenti di prevenzione, emessi dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, erano stati tratti in arresto o denunciati in stato di libertà dai carabinieri della Compagnia di Frosinone in quanto indagati per episodi delittuosi avvenuti nei comuni di Frosinone e Ceccano.

Infatti l’avviso orale è stato notificato ad un soggetto di Ceccano con precedenti di polizia per rissa, furto, molestia e disturbo alle persone ed in ultimo furto aggravato in un luogo di culto; altra persona di Ceccano gravata da numerosi precedenti di polizia inerenti gli stupefacenti ed in ultimo tratto in arresto per spaccio di stupefacenti; altro soggetto, sempre di Ceccano, con numerosi precedenti tra i quali estorsione, furto, danneggiamento, minacce, ed in ultimo tratto in arresto per danneggiamento e resistenza a Pubblico ufficiale.

Inoltre il provvedimento è stato notificato ad altra persona di Frosinone con precedenti di polizia per furto aggravato, ed in ultimo lesioni e minacce aggravate.

I citati provvedimenti di prevenzione personale, con i quali è stato “intimato” ai soggetti di “tenere una condotta conforme alla Legge”, hanno scopo di infrenare condotte illecite capaci di turbare anche l’ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.

In caso di persistenza in condotte illecite, i contravventori potranno essere proposti per l’applicazione della misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale, al fine di consentire un maggiore e più stringente controllo da parte della Forze di Polizia, anche con prescrizioni di limitazione alla loro libertà personale di movimento, in particolar modo nelle ore notturne.

