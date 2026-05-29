Frosinone – Controlli amministrativi per verificare la corretta custodia delle armi: denunciate 3 persone

Personale della Polizia di Stato appartenente alla Divisione Polizia Amministrativa della Questura sta svolgendo, in questi giorni, una specifica attività di verifica sulla detenzione di armi, per verificare sia il persistere dei requisiti soggettivi (idoneità psico-fisica e pregiudizi penali), sia il rispetto delle norme relative alla detenzione e custodia di armi e munizioni.

Nel corso delle citate verifiche, nella giornata di ieri, sono stati segnalati alla locale Procura della Repubblica 3 detentori di armi.

Nello specifico, nei confronti dei 3 soggetti, residenti nel capoluogo, gli Agenti hanno accertato una movimentazione di armi tra privati senza provvedere all’obbligo informativo all’Autorità di Pubblica Sicurezza, violando così l’art. 58 regolamento di Esecuzione del TULPS e art. 221 TULPS.

Proseguiranno anche nei prossimi giorni attività di controllo finalizzate alla verifica del rispetto della normativa di settore.