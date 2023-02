Frosinone, controlli a tappeto della Polizia Stradale

Continua incessante l’attività di prevenzione sulle strade del frusinate da parte della Polizia di Stato.

Nel fine settimana, sull’ autostrada A1, gli agenti della stradale di Frosinone hanno fermato per controllo un autoarticolato scoprendo che l’autista utilizzava una carta tachigrafa conducente appartenente ad un’altra persona. Al conducente dell’autoarticolato veniva tolta la patente di guida per la sospensione da 15 giorni a tre mesi, tolti 10 punti patente e sanzionato per oltre 800 euro, mentre la carta veniva ritirata.

I controlli hanno riguardato anche l’utilizzo del telefono cellulare alla guida, in questo caso sono state rilevate 36 infrazioni.

Nella serata del week end i “centauri” della stradale di Frosinone hanno effettuato numerosi controlli al fine di contrastare il fenomeno delle stragi del sabato sera controllando 59 persone.

14 le patenti di guida ritirate, nei confronti di conducenti che avevano un tasso alcoolemico superiore al limite consentito dalla legge, e numerose le infrazioni emerse durante i controlli tra cui la mancata revisione ed il mancato uso delle cinture di sicurezza.

Durante tale il servizio un automobilista non si fermava all’alt intimato dagli agenti, nonostante ciò, lo stesso veniva bloccato e sanzionato.

