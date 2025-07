Frosinone, contributi per la fornitura di libri per le famiglie.

L’assessorato alla Pubblica istruzione, coordinato da Mario Grieco, comunica che sono state approvate le linee guida per l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo e per sussidi didattici digitali o notebook, consigliati dalle scuole, per l’anno scolastico 2025/2026.

L’avviso e il modulo di domanda sono disponibili sul sito istituzionale all’indirizzo https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=69991&CSRF=b6d43c12d692de1bab51a698e7307923.

La richiesta può essere presentata dal genitore o dalla persona che esercita la potestà genitoriale, ovvero lo studente, se maggiorenne, in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di Frosinone; indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare dello studente, non superiore a € 15.493,71; frequenza, nell’anno scolastico 2025-2026, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I grado e II grado, statali e paritari.

Le domande vanno redatte esclusivamente su apposito modulo disponibile presso il sito internet comunale (www.comune.frosinone.it), le Segreterie delle Scuole Secondarie di I e II grado e presso l’Ufficio Pubblica Istruzione (aperto al pubblico, ai seguenti recapiti: 0775/2656679 e 0775/2656261). È possibile richiederne copia ai seguenti indirizzi mail: ida.belli@comune.frosinone.it o alessandro.petricca@comune.frosinone.it.

Le domande devono necessariamente essere corredate di attestazione ISEE in corso di validità, per quanto attiene alla situazione economica del nucleo familiare dello studente; copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di concessione; documentazione delle spese sostenute per l’acquisto libri di testo e per sussidi didattici digitali o notebook, consigliati dalle scuole, per l’anno scolastico 2025/2026 e sistemi operativi a uso scolastico, USB o stampante, notebook o tablet (fattura elettronica che, ai sensi della vigente normativa, l’esercente è obbligato a emettere e a consegnarne copia al cliente); non sono ritenuti validi gli scontrini fiscali;

sono ammesse le spese effettuate online purché regolarmente fatturate in modalità elettronica. La fattura elettronica deve essere contestuale alla fase di acquisto, sia esso presso esercente od online.

Le domande, complete della documentazione, devono pervenire a mano, o a mezzo raccomandata A/R presso il Protocollo Generale del Comune di Frosinone, Piazza VI Dicembre, o tramite PEC (pec@pec.comune.frosinone.it) tassativamente entro e non oltre le ore 13 di giovedì 11 settembre 2025.