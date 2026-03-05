Frosinone: continuano i controlli della Polizia di Stato volti al contrasto dello spaccio e dell’utilizzo di sostanze stupefacenti

Proseguono i servizi mirati della Polizia di Stato volti al contrasto dello spaccio e dell’utilizzo di sostanze stupefacenti.
Nella notte appena trascorsa, personale della Polizia di Stato ha contestato una sanzione amministrativa ad un soggetto che, durante un controllo, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente.
In particolare una pattuglia della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, verso le ore 01.00, nella parte bassa di Frosinone, ha identificato un uomo di circa 50 anni trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo “Cocaina”.
Nei confronti del soggetto è stata quindi avviata la procedura prevista per la violazione della normativa sugli stupefacenti con la segnalazione in Prefettura.
Ulteriori servizi mirati saranno svolti dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni.