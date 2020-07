Frosinone, Conti: rilanciamo un’alternativa giovane e liberale per la Ciociaria

“Stasera prima cena di Forza Italia Giovani Frosinone insieme a tanti amici. Un anno fa abbiamo iniziato un percorso difficile con poche certezze ma oggi possiamo finalmente dire che ce l’abbiamo fatta. Stasera come squadra abbiamo dato il via a un nuovo percorso di radicamento per rilanciare un’alternativa giovane e liberale in Ciociaria che ci porterà lontani. Avanti, insieme!” – lo dichiara Matteo Conti, coordinatore provinciale dei Giovani di Forza Italia.

COMUNICATO STAMPA

