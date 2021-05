Frosinone, Conti (F.I. Giovani):”restituire il futuro ai giovani perché questo è un territorio vecchio ed indifferente al futuro”

“Restituire il Futuro ai Giovani – questo il pensiero fondamentale di Matteo Conti Coordinatore Provinciale Forza Italia Giovani Frosinone – perché questo è un territorio vecchio ed indifferente al futuro. E’ importante che comuni della provincia investano davvero sui giovani e sulle Politiche Giovanili”.“L’Italia non è un Paese per giovani – continua Conti -. Una triste realtà che è ancora più vera nella nostra provincia. C’è un’emergenza di cui oggi non si parla abbastanza. È l’emergenza che riguarda i giovani, i nostri ragazzi. Quella attuale è una generazione privata del presente. C’è chi parla di generazione perduta. E si tratta di un 7-8 per cento di giovani che oggi hanno meno di 35 anni, che possiedono grandi potenzialità e voglia di fare ma che invece sono condannati in virtù di politiche giovanili praticamente inesistenti”.Continuando l’analisi del territorio frusinate il Coordinatore Provinciale Fi afferna: “Ascensore sociale bloccato, scarsità di risorse destinate alle politiche giovanili, un mercato del lavoro cui le tutele sono un miraggio sono tra i sintomi più gravi. La pandemia ha creato una discontinuità importante in un momento cruciale della vita di un’intera generazione. La crisi sanitaria e gli effetti del Lockdown e distanziamento sociale hanno avuto effetti devastanti sulla società, molti sono i settori colpiti, ma posiamo dire che chi pagherà il prezzo più alto sono gli “invisibili” ovvero i giovanissimi, che nei prossimi decenni si troveranno a misurarsi con un Paese sempre più povero. Ecco perché, bisogna, affrontare la questione generazionale con una visione d’insieme che permetta di programmare strategie di lungo periodo. Investire più sui giovani e nelle politiche giovanili. Prima di tutto è urgente favorire la creazione di nuovi posti di lavoro, sviluppando un’articolata strategia per l’occupazione giovanile. Stimolare e valorizzare il contributo dei giovani alla qualità della vita della comunità, accompagnare i percorsi di crescita verso l’età adulta di giovani e adolescenti, rendere possibile e visibile l’idea che la nostra Provincia è un territorio dove merita e dove conta essere giovani – afferma Matteo Conti -. Ancora linee di azione che si sviluppano attraverso alcune politiche prioritarie, che si realizzano con interventi compresi in programmi “quadro” e programmi “strutturali. Scommettere sui giovani significa scommettere sul futuro del Paese e del nostro territorio Provinciale. La politica locale, le tante amministrazioni comunali sono abituate ad inseguire più il benefico elettorale a discapito di uno sguardo più lungimirante al futuro. Dobbiamo assolutamente capovolgere questa impostazione. Perché aver perso la fiducia dei giovani è la più grande sconfitta della politica. Il ricambio generazionale – conclude il giovane esponente provinciale di FI – e la partecipazione giovanile alla vita politica, anche alla luce degli ultimi accadimenti, rappresentano una scommessa che noi siamo convinti di poter vincere. Ai nostri coetanei grido che è arrivato il momento di reagire. Alle nostre amministrazioni di dare più peso ed investire sui giovani e sulle politiche giovanili. Oggi come allora abbiamo bisogno di Giovani, di un Nuovo Risorgimento magari proprio di un Risorgimento Ciociaro”.

comunicato stampa