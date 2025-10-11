Frosinone, Consiglio dei Giovani: si vota il 15 novembre. Entro il 30 ottobre la presentazione delle liste

Pubblicato sull’albo pretorio il decreto di indizione delle elezioni per la costituzione del Consiglio Comunale dei Giovani di Frosinone. Le operazioni di voto si terranno sabato 15 novembre 2025 presso il seggio elettorale istituito presso la sede comunale di Palazzo Munari, dalle 10 alle 17. Il termine per la presentazione delle liste è invece fissato al 30 ottobre 2025: le stesse dovranno essere consegnate presso l’Ufficio Elettorale, in piazza VI Dicembre, entro le ore 15.

Il rinnovo del Consiglio Comunale dei Giovani della Città di Frosinone sarà oggetto, martedì, di una conferenza stampa in cui il Sindaco Mastrangeli e il delegato alle politiche giovanili, il consigliere Marco Sordi, illustreranno nel dettaglio come si svolgeranno le operazioni di voto e le finalità dell’importante organismo.

Il Consiglio comunale dei giovani, infatti, è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani tra i 15 e i 25 anni. Il Consiglio promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio comunale, con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile.

Il Consiglio dei giovani ha la funzione, tra l’altro, di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale; facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell’attività e delle funzioni dell’ente locale; promuovere l’informazione rivolta ai giovani; elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni; seguire l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale. Sul sito istituzionale del Comune di Frosinone (https://comune.frosinone.it/documento_pubblico/consiglio-comunale-dei-giovani/) è possibile scaricare tutta la documentazione necessaria per partecipare alle elezioni.