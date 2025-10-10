Frosinone – Consiglio comunale: salta la prima convocazione, stasera la seduta in seconda convocazione

È saltata ieri mattina la prima convocazione del Consiglio comunale, a causa della mancanza del numero legale. In aula si sono presentati intrecci e presenze trasversali tra opposizione, dissidenti e maggioranza, ma i presenti non hanno raggiunto quota 17, necessaria per la validità della seduta.

Il rinvio conferma, di fatto, l’efficacia del ripristino della seconda convocazione, che consente di mantenere il numero legale con almeno 12 consiglieri. La seduta ordinaria è fissata per questa sera alle ore 18.30, con nove punti all’ordine del giorno.

Tra gli aspetti politici più significativi della giornata di ieri, va sottolineata la presenza in aula dell’intero gruppo consiliare di Forza Italia. Un segnale politico chiaro, che evidenzia ulteriormente la frattura con il sindaco Riccardo Mastrangeli. Assenti, invece, Anselmo Pizzutelli, capogruppo della lista Mastrangeli, e Vincenzo Iacovissi, capogruppo del Partito Socialista. Presente invece Andrea Turriziani, eletto all’opposizione nella lista Marini, ma da mesi stabilmente in maggioranza.

L’ordine del giorno di stasera prevede temi di rilievo amministrativo e politico: l’approvazione del bilancio consolidato 2024, cinque riconoscimenti di debiti fuori bilancio, e due punti legati alla situazione internazionale in Medio Oriente. In particolare, un ordine del giorno del consigliere Domenico Marzi (lista Marzi) sulla necessità di una tregua nella Striscia di Gaza, e una mozione a firma di Anselmo Pizzutelli (lista Mastrangeli) e altri consiglieri, per condannare quanto accaduto a Gaza.

Foto archivio

