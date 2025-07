Frosinone, Consiglio comunale: quorum in bilico per la prossima seduta. Cruciali gli assestamenti di bilancio

Il Consiglio comunale di Frosinone si appresta a vivere una seduta decisiva, con il quorum che si annuncia ancora una volta incerto. All’ordine del giorno, infatti, figurano gli assestamenti di bilancio, un passaggio tecnico ma fondamentale per la tenuta amministrativa della maggioranza. L’assemblea sarà convocata in prima seduta, e ciò comporterà la necessità di almeno 17 consiglieri presenti su 33 per garantire il numero legale.

La cosiddetta coalizione trasversale che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli può contare su 16 consiglieri. A fare la differenza, ancora una volta, sarà l’appoggio della lista Marzi, che con i suoi quattro esponenti ha finora contribuito a mantenere la tenuta dell’Aula. Proprio nella precedente seduta, il rischio del rinvio era stato concreto, scongiurato solo dal tempestivo ritorno a Palazzo Munari di Domenico Marzi, inizialmente allontanatosi.

Mai come questa volta, quindi, gli occhi saranno puntati sulla presenza in Aula di tutti i componenti delle forze politiche coinvolte. Un banco di prova per la compattezza della coalizione e la tenuta dell’intero progetto amministrativo.

Intanto, nei prossimi giorni è attesa una riunione strategica su due fronti infrastrutturali rilevanti: il Bus Rapid Transit (BRT) e l’ascensore inclinato, due opere simboliche per la mobilità urbana del capoluogo ciociaro. Il primo cittadino continua a monitorare lo stato di avanzamento dei cantieri, con l’obiettivo dichiarato di ultimare le opere programmate entro la fine della consiliatura e avviare le inaugurazioni entro i prossimi due anni.

Tra le certezze politiche, anche quella che il sindaco manterrà la delega all’Urbanistica, ritenuta strategica per imprimere un’accelerazione al completamento degli interventi in corso.

