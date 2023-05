Il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, è convocato per il giorno 20 Maggio 2023 con inizio alle ore 18.00 presso la sede di Via del Plebiscito.

L’argomento da trattare è il seguente:

Conferimento cittadinanza Onoraria alla Squadra del Frosinone Calcio.

