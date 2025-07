Frosinone, Consiglio Comunale dei Giovani: a novembre il voto

Il calendario stabilito prevede una serie di passaggi che includeranno, in autunno, la proclamazione delle elezioni con il relativo periodo di presentazione delle liste. A novembre, quindi, saranno effettuate le operazioni di voto.

“La scelta di queste date non è casuale – ha dichiarato il consigliere Sordi – Questo calendario, infatti, nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di attendere l’inizio del nuovo anno scolastico per coinvolgere attivamente gli studenti degli istituti superiori, attraverso incontri informativi che si svolgeranno direttamente nelle scuole. L’obiettivo è quello di valorizzare il ruolo del Consiglio dei Giovani come strumento concreto di partecipazione civica e responsabilizzazione.

A partire dal mese di settembre, inoltre, sarà attiva una sezione dedicata sul nuovo sito istituzionale del Comune di Frosinone, in cui saranno disponibili tutte le informazioni utili. Un incontro ufficiale rivolto ai giovani sarà organizzato già dopo la pausa estiva”.

“L’Amministrazione comunale – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – rinnova il proprio impegno nel sostenere iniziative che rafforzano il dialogo tra istituzioni e nuove generazioni, promuovendo la cultura della partecipazione e del protagonismo giovanile. Personalmente, credo fermamente nel valore e nella forza delle nuove generazioni. Il Consiglio Comunale dei Giovani è uno spazio in cui i ragazzi e le ragazze possono esprimere le proprie idee e mettere in pratica la loro visione per il bene della collettività. È un’opportunità per crescere insieme e per costruire una comunità più inclusiva e sostenibile. Ai giovani, infatti, l’amministrazione chiede un contributo di idee, proposte, energie e impegno, al di là della sensibilità politica, per affrontare insieme le sfide e cogliere le opportunità di una società che cambia, in continua evoluzione. E per affrontare le sfide di domani, è necessario il coraggio e il grande senso di responsabilità che i giovani hanno, valori fondamentali per lavorare, insieme, allo sviluppo del territorio”.

Avviato ufficialmente il percorso che porterà al rinnovo del Consiglio Comunale dei Giovani della Città di Frosinone. Nei giorni scorsi, Marco Sordi, consigliere delegato alle politiche giovanili, ha incontrato i funzionari comunali per definire le fasi operative del processo elettorale, con l’obiettivo di promuovere una partecipazione ampia e consapevole da parte delle nuove generazioni.