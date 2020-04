Frosinone – Consegnate già 16.000 mascherine alle famiglie

Continuano le operazioni di produzione, imbustamento e distribuzione delle mascherine alle famiglie e ai single residenti nel capoluogo, da parte dell’amministrazione comunale, nell’ambito del progetto voluto dal sindaco, Nicola Ottaviani, dal titolo “Una mascherina per tutti”.Ad oggi, la Klopman, la multinazionale che sta producendo i presidi, ha consegnato al Comune circa 16.000 mascherine, che sono state prontamente riconfezionate, smistate e consegnate in buona parte della periferia urbana e in alcune zone del centro storico mentre, dopo il trasporto degli ulteriori quantitativi dall’azienda al municipio, si procederà, entro sabato mattina, a coprire il resto del territorio comunale.L’amministrazione comunale ha attivato anche un numero telefonico da contattare, esclusivamente via sms, in caso di disguidi o di mancati recapiti, che possono verificarsi laddove le cassette della posta risultino cumulative per più interni. Sarà sufficiente inviare un messaggio al 340 4240267, oppure scrivere all’indirizzo marco.spaziani@comune.frosinone.it per le segnalazioni, ricevendo ulteriore consegna a domicilio.

comunicato stampa