Frosinone – Consapevolezza e benessere psico-fisico: In Accademia si impara a star bene

Dall’Arte al Benessere: All’Accademia di Belle Arti di Frosinone il progetto di ricerca PRO-BEN per la coltivazione del benessere psicofisico e del contrasto al disagio psicologico.

Nel mondo di oggi i giovani sono esposti a una combinazione di stress globali e sociali che possono minare seriamente la loro salute mentale. Dopo aver affrontato la pandemia, che li ha repentinamente proiettati in una condizione di solitudine ed isolamento, paura e incertezza, in questo momento sicuramente contribuiscono al calo del loro benessere mentale anche le guerre e l’insicurezza globale, che hanno generato un aumento di paure e ansie. Le nuove generazioni manifestano oggi una maggiore sfiducia nel futuro e sviluppano sentimenti di rabbia, frustrazione e violenza spesso indirizzate anche verso loro stessi.

Il ritorno alla vita normale, le pressioni dei social media e il fatto di delegare la socializzazione all’interfaccia dei dispositivi tecnologici, hanno poi esacerbato il bisogno di auto-controllo emotivo e una percezione inadeguata e non all’altezza del proprio sé, inducendo possibili peggioramenti dei sintomi di ansia sociale preesistenti, portando al timore di non essere accolti, riconosciuti, amati.

Un quadro preoccupante al quale l’Accademia di Belle Arti di Frosinone ha voluto dare una pronta risposta offrendo ai propri allievi la possibilità di accedere ai percorsi strutturati in seno al progetto di ricerca ministeriale PRO-BEN, programma che verrà presentato con un evento (realizzato con il finanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca, ai sensi del D.D. n. 1159 del 23 luglio 2023 – nell’ambito dell’Avviso Pro-ben 2024), che avrà luogo in Accademia il 4 dicembre 2025, nel corso del quale verrà presentata la pubblicazione del relativo catalogo fotografico.

Obiettivo del programma “la promozione e la diffusione del benessere psicofisico”, che tenga conto di una piena attuazione dei percorsi di inclusione e crescita della popolazione studentesca, attraverso il rafforzamento della prevenzione primaria e la messa in campo di misure finalizzate al contrasto della diffusione di dipendenze patologiche, come l’uso di sostanze stupefacenti e/o dei comportamenti a rischio di dipendenza, quali ludopatia, internet addiction disorder, ect, nonché la promozione e la realizzazione di attività di ricerca innovativa, divulgativa e di sensibilizzazione.

Nello studio e progettazione dei corsi, a cura della prof.ssa Mariavelia Chiara Siciliano, condotti in un approccio interculturale, laico ed integrato, sono state individuate tre macroaree di interesse di cui la prima inerisce a pratiche dinamiche, contemplative e creative eterogenee, quali:

Pratiche corporee performative con laboratori di studio e pratica di materie contigue che vanno dal teatro danza alla performance d’arte contemporanea. All’interno di questo percorso si è proposta un’indagine del corpo vissuto, indagato nello spazio come unità psicofisica, esplorato in posture, gesti, emozioni e sentimenti. Sviluppando ed eseguendo una performance d’arte ogni allievo al termine del corso ha restituito nuova consapevolezza di elaborazione e restituzione artistica verificando nuova padronanza dello spazio scenico esterno e consapevolezza dell’umore emozionale e psicologico interno.

Yoga con pratiche corporee e meditative originarie dell’India, finalizzate alla coltivazione della calma e della chiarezza mentale, del benessere e dell’integrazione dell’unità psicofisica del praticante e della presenza consapevole al proprio corpo, al proprio respiro e alle proprie emozioni

Qi Gong pratica corporea e contemplativa della tradizione cinese per la gestione e la riduzione dello stress psicofisico, per indagare in profondità sé stessi e liberare il potenziale della mente e del corpo

Nella seconda macroarea sono stati sviluppati due corsi di meditazione, di matrice laica e secolare, quali

La mindfulness una pratica formale statica che pone la guarigione dal dolore e dalla sofferenza al centro, attraverso una connessione profonda a sé stessi, coltivando consapevolezza al momento presente con un’attitudine equanime e non giudicante

La comunicazione empatica di Marshall Rosenberg percorso che offre la possibilità di esplorare una comunicazione con l’altro che parte da una connessione radicale con sé, le emozioni e i bisogni sottostanti ai giudizi radice di ogni conflitto, in una postura compassionevole verso ciò che sorge in sé in ogni istante.

Nella terza macroarea, a completamento del servizio dello sportello d’ascolto già presente in Accademia, è stato sviluppato un ciclo di incontri esperienziali di gruppo, finalizzato alla coltivazione del benessere e dell’evoluzione personale degli allievi in chiave psicologica, attraverso il percorso

Ascolto del sé: un percorso di pratiche contemplative, di indagine psicologica e creative per superare il fenomeno del “sé separato”, isolato per pervenire alla consapevolezza di un sé relazionale integrato; consapevole dei propri sentimenti, bisogni, desideri; capace di esplorare la propria personalità e potenziare la propria creatività.

La Direttrice dell’Accademia, la professoressa Stefania Di Marco, ha commentato: “Con PRO-BEN, l’Accademia di Frosinone si impegna a non essere solo un luogo di formazione artistica, ma un vero e proprio ecosistema di supporto. Crediamo fermamente che il benessere psicofisico sia il fondamento su cui costruire una creatività autentica e duratura.”

L’iniziativa viene promossa e realizzata con i fondi del Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del bando Proben.

L’Università Telematica degli Studi IUL è la capofila del progetto. I partner sono: Accademia di Belle Arti di Frosinone, Conservatorio di Musica “Licinio Refice” di Frosinone, Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce, Conservatorio di Musica “Vecchi Tonelli” di Modena, Conservatorio Statale di Musica “Peri-Merulo” di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti, Scuola Teatro Musicale, Università Telematica Pegaso, Università Telematica San Raffaele, Universitas Mercatorum.