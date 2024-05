Frosinone – Congedo del Brigadiere Capo Qualifica Speciale Franco Ballina

Nei giorni scorsi presso il Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone si è svolto un breve momento conviviale per salutare il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Franco Ballina, della Stazione di Morolo, che dal 1° maggio, nel giorno del suo sessantesimo compleanno, ha lasciato il servizio attivo. Il Brigadiere, ferentinese di nascita, classe 1964, per 41 anni si è dedicato all’Arma arruolandosi il 13 ottobre 1981 come Carabiniere, frequentando la Scuola Allievi di Iglesias e prestando servizio in diverse Stazioni e Reparti della Toscana e del Lazio, approdando a Morolo nel 2006 dove ha svolto i suoi compiti Istituzionali sino al 1° maggio u.s.. Inappuntabile Carabiniere, sposato con due figlie, sempre dedito al servizio istituzionale, con instancabile passione e disinteressata motivazione al lavoro durante tutta la carriera ha saputo interpretare con esemplare abnegazione e spirito di sacrificio tutti gli incarichi ai quali è stato chiamato. È stato un validissimo e prezioso punto di riferimento tanto per i colleghi quanto per le comunità cittadine riscuotendo costantemente apprezzamento e stima. Il Brig. Ca. QS BALLINA Franco nel corso della sua lunga carriera è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ed è stato insignito della Croce d’Oro per anzianità di servizio Militare. Nel corso dell’incontro informale, breve ma carico di emozioni, il Brigadiere Capo Ballina Franco ha ricevuto gli auguri e le congratulazioni da parte del Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele MATTIOLI, e di tutti gli altri Ufficiali e Carabinieri, che hanno espresso al Militare riconoscenza e gratitudine per il servizio svolto e per la costante presenza e disponibilità

