Frosinone, conferma politica: Sordi ribadisce il sostegno a Laura Vicano in giunta

Frosinone – Un aperitivo a Piazza Tuliziani per blindare il patto politico e ribadire che gli impegni presi saranno rispettati fino all’ultimo giorno della consigliatura. Attorno a un tavolo si sono ritrovati Mauro Vicano, candidato a sindaco nel 2022, l’assessore alla Digitalizzazione, Innovazione e Smart City Laura Vicano e il consigliere comunale Marco Sordi.

L’occasione è servita a confermare la linea: Sordi continuerà a sostenere la presenza in giunta di Laura Vicano, mantenendo fede all’impegno con la lista che lo ha eletto e garantendo stabilità fino alla fine del mandato, mancano ancora 21 mesi.

La scelta ha un peso politico preciso. Nel 2022, tra il primo turno e il ballottaggio, fu siglato un accordo tra Mauro Vicano e Riccardo Mastrangeli, alla presenza di Nicola Ottaviani. Da allora, la rappresentanza in giunta della componente Vicano è stata sempre rispettata. La riunione di sabato mattina ha quindi rafforzato un assetto che, nonostante le dinamiche interne, resta solido.

Sul piano politico, resta evidente la vicinanza di Sordi all’orbita della Lega: solo una settimana fa ha partecipato al tradizionale raduno di Pontida insieme a Ottaviani, Mastrangeli e Antonio Scaccia. Ma per ora l’impegno è chiaro: onorare il mandato dentro la lista Vicano.

Il futuro resta aperto. Nel 2027 Sordi potrebbe guardare altrove, valutando se candidarsi con la lista Ottaviani, direttamente con la Lega o con una civica di Mastrangeli. Intanto, la conferma politica è arrivata: fino alla fine della consigliatura l’assetto non cambia, e Laura Vicano resterà in giunta.