Frosinone, concorsi per tecnici e amministrativi al comune

La giunta Ottaviani ha approvato la modifica della dotazione organica e relativo fabbisogno del personale 2021-2023 del Comune di Frosinone. La dotazione dei Settori è stata interessata, negli ultimi anni, dalla cessazione dal servizio di numerosi dipendenti senza possibilità di nuove assunzioni, in ragione della procedura di Riequilibrio Finanziario, attivata per il risanamento del debito di circa 50 milioni di euro delle precedenti gestioni amministrative.

Ora, però, nella fase finale della procedura di ripianamento del debito, dopo otto anni di azioni efficaci e puntuali, si stanno liberando nuove risorse che consentono la ripresa delle assunzioni di nuovo personale, soprattutto all’interno degli uffici tecnici e amministrativi.

In coerenza con le linee di indirizzo, è stato richiesto ai dirigenti di settore l’obbligo di indicare, in relazione alle attività svolte anche a livello prospettico, eventuali eccedenze di personale oltre alla puntuale indicazione di servizi da esternalizzare o internalizzare motivando puntualmente le ragioni di tali scelte, in funzione della economicità, efficienza e qualità dei servizi.

L’ente ha così inteso procedere al potenziamento degli uffici comunali con le seguenti assunzioni di personale esterno: 1 istruttore direttivo amministrativo a tempo indeterminato da effettuare tramite concorso pubblico, 1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato da effettuare mediante procedura di mobilità volontaria (previa mobilità obbligatoria); 1 Istruttore Direttivo Tecnico D1 da acquisire mediante scorrimento della graduatoria; 2 Istruttori Tecnici Geometri e 1 Istruttore amministrativo; 1 Dirigente Tecnico a tempo pieno in sostituzione della medesima figura che sarà collocata in comando e/o mobilità presso altra Amministrazione, in scorrimento della graduatoria; procedura di mobilità compensativa e/o per interscambio, infine, di 1 Istruttore di Vigilanza Categoria C.

COMUNICATO STAMPA