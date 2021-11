Frosinone – Concluso il corso di formazione di base per clown dottori “Ridere è una cosa seria”

Al via il tirocinio presso le strutture socio sanitarie e gli ospedali.

Frosinone – Conclusa nei giorni scorsi la formazione di base per clown dottori “Ridere è una cosa seria” promosso dall’APS Aiutaci ad Aiutare. Il corso iniziato il 15 maggio 2021 ha avuto una durata di 8 mesi. Dieci fine settimana full immersion, 160 ore di formazione teorico pratica affidata all’associazione Urbana APS di Roma. Con la direzione artistica e didattica di Santo Nicito, Francesca Pieri e Cristina Merenda, il team composto da quindici professionisti: Maria Francesca Stancapiano, Francesca Giombini, Ilenia Nicolelli, Alessandra Italia, Mario Parlagreco, Alessandro Paolinelli, Lucia Monaco, Silvia Lanna, Francesca Pieri, Cristina Merenda, Mario Barnaba, Santo Nicito e Natascia Zanni, provenienti da contesti artistici, sociali e socio sanitari a livello nazionale e internazionale, ha accompagnato i 12 aspiranti clown in una formazione completa utile ad operare in situazione di disagio fisico e sociale. “Una formazione importante e altamente professionalizzante, abbiamo voluto portare nuove competenze sul territorio – queste le parole di Mattia Beccidelli presidente dell’APS Aiutaci ad aiutare – finalmente il territorio del frusinate avrà un suo gruppo clown pronto a rendersi utile e offrire un servizio importante per tutta la nostra comunità”.

Una formazione che ha investito l’area performativa e e l’area psico – socio – sanitaria. Tra qualche giorno i volontari inizieranno la sperimentazione sul campo, un tirocinio di 150 ore presso strutture socio-sanitarie e ospedali.

I nuovi volontari del sorriso sono pronti a mettersi in gioco mettendo in campo tutte le competenze e conoscenze acquisite.

