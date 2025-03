Frosinone – Conciliazione servizio idrico, Mastrangeli: “Senso di responsabilità a favore dei cittadini”

“Il Comune di Frosinone, con il voto nell’ultima assemblea a favore della conciliazione tra Egato 5 e Acea Ato 5, ha dimostrato, ancora una volta, grande senso di responsabilità e rispetto per i cittadini di Frosinone e dei comuni interessati dalle controversie – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – La difesa dei territori e le battaglie portate avanti per ripristinare il giusto equilibrio tra gestore e comuni, evidentemente, hanno prodotto finalmente i risultati sperati. Peraltro, la Città di Frosinone, sul tema idrico e sull’efficientamento del servizio, sta centrando una serie di obiettivi importanti. Buona parte della rete idrica principale della parte bassa e una porzione della parte alta a servizio della Città è attualmente in corso di rinnovo con i fondi del Pnrr ottenuti dall’ Egato 5. I lavori, condotti dal gestore (su via Aldo Moro, Via Marittima, Via del Cipresso e Via Tiburtina) permetteranno la riduzione della dispersione idrica, la distrettualizzazione della rete per la ricerca delle perdite e l’installazione di speciali sensori per il monitoraggio dei consumi delle utenze. A questi, va aggiunta la sostituzione della condotta di grande distribuzione dal partitore Colle Roanzo al partitore Colle Cottorino Ferentino- Frosinone, inserita nel piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. L’obiettivo è abbattere la percentuale di dispersione idrica, che in questo momento ‘viaggia’ a una velocità di ben 185 litri al secondo, limitandola a un dato di 66 litri al secondo, per apportare beneficio ai cittadini e all’ambiente. Minor dispersione significa, infatti, tariffe inferiori per tutti i cittadini e rispetto maggiore nei confronti di un bene preziosissimo qual è l’acqua”.

