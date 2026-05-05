Frosinone, con I Carta Bianca si chiude la stagione teatrale al Vittoria

Ultimo appuntamento con la stagione teatrale 2025-26 al Teatro Vittoria, organizzata da Comune di Frosinone (fortemente voluta dal Sindaco Riccardo Mastrangeli con gli assessorati a cultura e centro storico, rispettivamente di Simona Geralico e Rossella Testa) e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio. Infine, a chiudere la stagione teatrale 2025-2026 del Teatro Vittoria, sabato 9 maggio alle ore 21, “Meglio di Niente”, di e con Daniele Graziani e Lucio Dal Maso. Dopo “Anche meno” tornano I Carta Bianca con uno spettacolo che incarna alla perfezione il momento storico che stiamo vivendo: Meglio di niente. In questo lavoro i due portano sul palco un viaggio dentro le piccole e grandi mancanze della vita quotidiana, trasformandole in carburante per la risata. Viviamo in un mondo in cui siamo sempre alla ricerca di qualcosa: più tempo, più denaro, più successo, più attenzioni. Eppure, spesso ci ritroviamo con molto meno di quanto desideriamo. È proprio in quel divario, tra l’aspettativa e la realtà, che i Carta Bianca inseriscono la loro comicità: leggera, spiazzante, a tratti surreale, ma sempre diretta e universale. Lo spettacolo si sviluppa come un susseguirsi di quadri comici, in cui i due si divertono a ribaltare situazioni comuni. Ogni mancanza, ogni piccola frustrazione diventa il punto di partenza per una gag, un dialogo paradossale, un crescendo di comicità. Con il loro stile fatto di tempi perfetti, improvvisazioni calibrate e un continuo gioco di botta e risposta, i Carta Bianca riescono a trasformare la precarietà e le contraddizioni del presente in un grande motore di divertimento. Perché, se è vero che spesso non abbiamo tutto quello che vorremmo, è altrettanto vero che una risata al momento giusto vale più di “molto”. Meglio di niente è quindi uno spettacolo che non racconta solo la mancanza, ma celebra l’arte dell’accontentarsi e la capacità di trovare comicità anche nel vuoto. Un invito a ridere delle nostre insoddisfazioni quotidiane, a scoprire che persino i momenti “minori” hanno un valore, e che alla fine, come dicono i due protagonisti, se dalla vita non si può avere tutto, va bene lo stesso, perché ridere è sempre meglio di niente.

“Con questo ultimo appuntamento – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – si chiude una stagione teatrale che ha confermato, ancora una volta, il valore di una proposta culturale capace di coniugare qualità artistica e partecipazione. Il Teatro Vittoria si è affermato come uno spazio vivo e riconosciuto, in grado di attrarre pubblico anche oltre i confini cittadini, grazie a una programmazione condivisa e fortemente voluta dall’Amministrazione. Continuiamo a credere che investire nella cultura significhi rafforzare identità, coesione sociale e promozione del territorio, soprattutto a beneficio delle giovani generazioni e delle famiglie”.

“La stagione 2025-2026 si chiude nel segno di una proposta che ha saputo tenere insieme tradizione e contemporaneità, offrendo al pubblico spettacoli capaci di parlare linguaggi diversi e di intercettare sensibilità differenti – ha dichiarato l’Assessore alla cultura, Simona Geralico – “Meglio di niente” rappresenta una chiusura coerente con questo percorso: uno spettacolo che, attraverso la comicità, restituisce una lettura attuale e condivisibile della realtà. Il lavoro costruito insieme ad ATCL ha consentito di consolidare il Teatro Vittoria come presidio culturale stabile, aperto e inclusivo, capace di avvicinare sempre più cittadini, e in particolare i più giovani, al teatro”. “La stagione teatrale del Vittoria si conferma un elemento strategico nel percorso di valorizzazione del centro storico, contribuendo a renderlo sempre più dinamico, accogliente e vissuto durante tutto l’anno – ha dichiarato l’Assessore al centro storico, Rossella Testa – Ogni appuntamento ha favorito la presenza di pubblico e sostenuto le attività del territorio, rafforzando il ruolo della parte alta della città come luogo di incontro e socialità. La chiusura con “Meglio di niente” rappresenta un’ulteriore occasione per vivere il centro storico, trasformando ogni evento in un momento di condivisione e partecipazione”.