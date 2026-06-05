Frosinone – Comune,“Basta rese dei conti: il Pd scuote la maggioranza e chiede un cambio di rotta”

Il Partito Democratico alza la voce e lancia un messaggio chiaro all’amministrazione comunale: è tempo di mettere fine alle tensioni interne e tornare a concentrarsi sui problemi della città. Attraverso il circolo cittadino guidato da Stefano Pizzutelli, i democratici chiedono ai consiglieri di maggioranza di superare divisioni e contrapposizioni che, secondo il partito, stanno rallentando l’azione amministrativa.Nel mirino del Pd finiscono le continue polemiche e le dinamiche politiche che rischiano di allontanare l’attenzione dalle esigenze concrete dei cittadini. Per i democratici, la priorità deve tornare ad essere il governo della città, con decisioni condivise e una visione chiara per il futuro.

Il partito invita quindi il presidente dell’assise comunale a compiere un passo indietro per favorire una fase nuova e contribuire a ristabilire un clima di maggiore serenità istituzionale. Un appello che arriva in un momento delicato per gli equilibri della maggioranza e che potrebbe aprire nuovi scenari politici. Dal Pd arriva infine la richiesta di archiviare definitivamente le “rese dei conti” e avviare un confronto costruttivo sui temi più importanti per il territorio, rimettendo al centro le scelte amministrative e gli interessi della comunità. “I cittadini aspettano risposte, non scontri politici”, è il messaggio che emerge con forza dalla presa di posizione dei democratici.