Frosinone, Comune sigla intesa con il Comitato Paralimpico Italiano

“Lo sport, ad ogni livello, insegna ai nostri ragazzi valori fondamentali come la condivisione e il rispetto, attraverso la gioia di stare insieme e di confrontarsi con gli altri – ha dichiarato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – È, quindi, ancora più importante assicurare il diritto di partecipazione all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità alle persone disabili. Per questo motivo, il Comune di Frosinone ha siglato oggi un’intesa ad hoc con il Comitato Paralimpico Italiano”. La firma è avvenuta oggi a Palazzo Munari alla presenza, inoltre, di Francesco Pallone, consigliere delegato allo sport, di Marco Iannuzzi, Presidente Comitato Italiano Paralimpico Lazio e Piergiorgio Fascina, Consigliere Giunta Comitato Italiano Paralimpico Lazio.“Dal 1960 le Paralimpiadi hanno consolidato lo status inclusivo della pratica sportiva, in un quadro di sana competitività – ha dichiarato il consigliere Pallone – La grinta, il carisma e i traguardi raggiunti da grandi atleti come Bebe Vio o Alex Zanardi sono la dimostrazione di come lo sport abbatta limiti e barriere. Lo sport è inclusione, coesione e aggregazione sociale e per questo con il Sindaco Riccardo Mastrangeli Vogliamo contribuire alla promozione e allo sviluppo dello sport Paralimpico nella città di Frosinone e nel territorio per garantire alle persone con disabilità di praticare attività sportiva e vivere emozioni bellissime”.

comunicato stampa