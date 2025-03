Frosinone: comune, sei cambi in Giunta, notevole instabilità in tre anni di consiliatura

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

A Frosinone, la Giunta guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli continua a essere caratterizzata da una notevole instabilità. Con la recente revoca dell’assessore Valentina Sementilli (lista Ottaviani), il numero di cambi interni all’esecutivo sale a sei in appena 33 mesi di amministrazione.

Il primo rimpasto si è verificato nella quota Lega, con l’uscita di Danilo Magliocchetti e l’ingresso di Rossella Testa. Successivamente, Fratelli d’Italia ha dovuto sostituire Fabio Tagliaferri, nominato presidente e amministratore delegato di Ales, con Paolo Fanelli. Poche settimane fa, un nuovo avvicendamento ha portato Alessia Turriziani a prendere il posto dello stesso Fanelli.

Anche l’area politica di Mauro Vicano ha vissuto dei cambiamenti significativi: nel 2022, dopo l’accordo con Mastrangeli al ballottaggio, Alessandra Sardellitti (ex candidata nella lista Azione) era entrata in Giunta come assessore. Tuttavia, si è dimessa un anno fa ed è stata sostituita, nel luglio 2024, da Laura Vicano.

A fine giugno 2024, poi, si sono dimissioni anche Maria Rosaria Rotondi (espressione della lista civica Frosinone Capoluogo), le cui deleghe sono state assunte ad interim dal sindaco senza essere riassegnate. Questo ha portato a una riduzione del numero di assessori da 9 a 8.

Infine, pochi giorni fa, la Giunta ha registrato un ulteriore cambiamento con la revoca di Valentina Sementilli e la nomina di Mario Grieco al suo posto.

Quali conseguenze per la stabilità amministrativa?

Questi frequenti avvicendamenti sollevano inevitabilmente alcuni interrogativi: si tratta di un normale assestamento politico o di una difficoltà nel garantire una squadra stabile e coesa? Se da un lato è fisiologico che in un’amministrazione si verifichino dei cambi, dall’altro la velocità con cui avvengono potrebbe incidere sulla continuità dell’azione amministrativa.

Resta da vedere se la Giunta Mastrangeli riuscirà a stabilizzarsi nei prossimi mesi o se ci saranno ulteriori sorprese