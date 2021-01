Frosinone, Comune: ripartono le assunzioni.

In parallelo rispetto al Piano di risanamento finanziario, giunto all’ottavo anno, e a seguito degli sviluppi positivi delle relative procedure, l’amministrazione Ottaviani ha potuto avviare nuove assunzioni all’interno dell’organico dei dipendenti.In conformità con le indicazioni dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comune ha disposto che le prove preselettive concorsuali per istruttore direttivo tecnico (1 posto a tempo Indeterminato e 3 posti a tempo determinato), si terranno lunedì 22 febbraio 2021. Sempre nel rispetto delle norme, è stato disposto il rinvio, a data da destinarsi, delle prove preselettive relative alla procedura per l’assunzione di due Assistenti Sociali a tempo pieno e indeterminato.Il vigente Decreto, infatti, stabilisce che “è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni; a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova”.

La data delle prove istituite per il reperimento di due assistenti sociali, dunque, inizialmente previste per giovedì 21 gennaio, sarà comunicata almeno venti giorni prima dello svolgimento, con specifico avviso che sarà pubblicato su sito istituzionale dell’ente, .wwwcomune.frosinone.it (Sezione Concorsi).

Come sopra menzionato, invece, i test preselettivi fissati per il reperimento di 1 posto da Istruttore Direttivo Tecnico a tempo pieno e indeterminato e 3 posti di Istruttore Direttivo Tecnico a tempo pieno e determinato, sono stati calendarizzati per lunedì 22 febbraio 2021.

Le prove si svolgeranno presso l’Auditorium Comunale “Paolo Colapietro”, a Frosinone in Via Grappelli; il calendario delle successive prove (scritte e orali) verrà comunicato almeno venti giorni prima dello svolgimento, con specifico avviso che sarà pubblicato su sito istituzionale dell’ente (www.comune.frosinone.it), Sezione Concorsi.

Da ultimo, si rammenta che i candidati dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima dello svolgimento della prova nella sede deputata allo svolgimento, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e l’autocertificazione Covid debitamente compilata, pubblicata nella sezione afferente al bando di concorso in oggetto.

