Frosinone, Comune premiato al IX Ecoforum del Lazio

Nuovo riconoscimento per il Comune di Frosinone nell’ambito delle buone pratiche ambientali. Il vicesindaco e assessore all’ambiente Antonio Scaccia, accompagnato dal dott. Giuseppe Sarracino e dall’ing. Lillo Rocca del settore comunale, ha partecipato alla cerimonia organizzata da Legambiente nell’ambito del IX Ecoforum del Lazio, nel corso della quale è stato assegnato a Frosinone un attestato con menzione speciale.

Il Comune di Frosinone è infatti il capoluogo regionale più virtuoso in relazione alla percentuale di raccolta differenziata, pari al 69,4%, valore superiore al target di legge (65%).

“È motivo di grande soddisfazione, per la nostra città, veder confermata da Legambiente la posizione di ente virtuoso in materia di sviluppo dell’economia circolare e di buone pratiche a favore dell’ambiente – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Ciò non sarebbe stato possibile senza il fondamentale contributo dei cittadini. L’obiettivo dell’amministrazione, però, è di aumentare la percentuale di raccolta differenziata, giungendo al 78% entro la fine del 2025, per superare la percentuale dell’80% l’anno successivo”.

“Il riconoscimento di Legambiente, su dati Arpa Lazio, dimostra come l’amministrazione comunale stia lavorando nella giusta direzione – ha dichiarato il vicesindaco e assessore all’ambiente Antonio Scaccia – La nostra percentuale di raccolta differenziata non è solo un dato statistico, ma il riflesso di una comunità attenta e consapevole. Un ringraziamento sentito va rivolto ai frusinati, grazie ai quali il capoluogo ha potuto raggiungere questo importante traguardo. Questo premio – ha concluso il vicesindaco Scaccia – sprona tutti noi, amministratori e cittadini, a continuare il nostro lavoro per rendere la Città di Frosinone un modello di sostenibilità, vivibilità e innovazione ambientale”.